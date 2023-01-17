Захарова: новость о "предупреждении" Европы в адрес РФ - русофобская фантазия

В МИД России оценили слова, опубликованные в материале The Bloomberg.

Новость о якобы имевшем место предупреждении европейской политической элиты в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты на самом деле является фантазией в угоду русофобии. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала сообщение от информационного агентства The Bloomberg. Ранее авторы написали, что Западная Европа предупредила Россию о готовности отвечать в "полную силу" на возможные случаи вторжения в воздушное пространство регионального сообщества. В том числе речь велась о том, чтобы сбивать такие самолеты-нарушители. В СМИ добавили, что упомянутая позиция доведена до сведения Кремля во время "напряженной встречи в Москве", которая якобы состоялась на площадке МИД России.

Знаете, я видела это, но я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства. Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии. А так это комментировать просто невозможно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат полагает, что такая "новость в кавычках" была "состряпана для того, чтобы развить тему абсолютно агрессивной и ненормальной риторики западноевропейцев в отношении нашего государства В МИД сообщили, что на Западе бесконечно говорят о необходимости милитаризации Евросоюза, о необходимости расправиться с Россией в стратегическом плане и разными методами.

