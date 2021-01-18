  1. Главная
Захарова иронизирует над видео МВД Молдавии с "пророссийскими" бюллетенями
В МИД России оценили сообщение от МВД Молдавии по голосованию за местную оппозицию.

В Москве прокомментировали журналистам информационного агентства "ТАСС" обнаружение молдавскими правоохранительными органами якобы готовых бюллетеней с "пророссийским" голосованием. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова иронично надеется на то, что рядом с такими бумагами иностранные власти обнаружили и следы подкинувших бюллетени медведей.

Надеюсь, рядом обнаружены и следы медведей, которые их подкинули.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Напомним, что МВД Молдавии выложило видеоролик с обнаруженными бюллетенями, в которых стоит отметка голосования за оппозиционное движение в республике. При этом, как отмечают зарубежные СМИ, эти бюллетени являются образцами для заполнения, о чем свидетельствует нанесенная на них надпись. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 октября.

Фото: МИД России

