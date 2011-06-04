В МИД РФ считают, что многие иностранные дипломаты в стенах ООН забыли об истоках организации.

Многие чиновники во Всемирной организации забыли об истоках и о том, сколько крови было пролито для создания ООН. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что мировое сообщество оказалось зацеплено оценками, которые американский президент-республиканец Дональд Трамп дал Организации Объединенных Наций в ходе своего выступления на Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке.

И здесь возник ажиотаж, потому что прийти в штаб-квартиру ООН и обвинить ее в абсолютной неспособности действовать – это вызвало огромный резонанс в мире. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве России призвали в юбилейную дату отдать дань памяти тем людям, которые проливали свою кровь для того, чтобы ООН смогла появиться. Мария Захарова заметила, что данная 80-летняя сессия в США проводится в юбилейные даты завершения Второй мировой войны. При этом большинство делегатов забыли об истоках ООН и о том, какой кровью им доставались кресла в Генеральной Ассамблее. В МИД РФ добавили, что многие государства обрели свою независимость благодаря тем, кто отдал за это свою жизнь.

