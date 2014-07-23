Захарова: в Молдавии можно ждать беды, если народ не даст отпор идеям Санду

В МИД РФ напомнили о важности парламентских выборов для граждан Молдавии.

Молдвские граждане пройдут через потерю контроля над собственной жизнью в том случае если население страны сможет поднять уровень социального иммунитета в неприятии затей президента Майи Санду о тотальной румынизации. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы считает, что правительство постсоветской республики румынизировал государство, общество и все признаки национального суверенитета.

Это же испытание для людей. Если люди не объединятся в отпоре, в блокаде вот этого самого нападения на них, если они не поднимут свой иммунитет до уровня абсолютного неприятия подобных идей - значит, жди беды. Значит, они через какое-то время будут полностью мимикрировать и терять абсолютный контроль над собственной жизнью. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что парламентские выборы на территории Молдавии запланированы на 28 сентября. Уже с конца текущего месяца в республике проходят массовые обыски у политических лидеров из оппозиции, которую действующие власти обвиняют в электоральной коррупции. Уголовные дела заведены практически на всех руководителей крупнейших партий страны. Под санкции правоохранительных органов попали десятки тысяч человек. В частности, от выборов отстранен популярный в республике оппозиционный блок "Победа". Его сторонники критикуют Кишинев за конфронтацию с Москвой и внешнеполитический курс на выход из Содружества Независимых Государств (СНГ).

