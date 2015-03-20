WSJ: Белый дом просчитался в оценке решимости Ирана сопротивляться

Западные СМИ указали на то, что вооруженный конфликт против Тегерана пошел не по сценарию США.

Вашингтонская администрация при президенте-републиканце Дональде Трампе допустила просчет в оценке действий иранского руководства после убийства части руководства исламской республики, недооценив решимость Тегерана сопротивляться. Соответствующими данными с читателями в понедельник, 10 марта, поделились западные журналисты из газеты The Wall Street Journal (WSJ). Источники издания из числа должностных лиц США указали СМИ на то, что Белый дом надеялся на другой сценарий.

... нанесенный 28 февраля удар по иранскому руководству, включая убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, повлечет за собой крах иранского режима или повторение тех же событий, какие имели место в Венесуэле, где более прагматичные чиновники решили сотрудничать с Вашингтоном. источники иностранного СМИ

В материале упоминается, что на текущий момент ни один из этих сценариев не реализовался. Авторы добавили, что США не смогли верно оценить то, как будет действовать Иран после нападения.

WSJ: впервые с Великой депрессии США покинуло больше людей, чем въехало.

Фото: pxhere.com