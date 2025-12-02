WSJ: впервые с Великой депрессии США покинуло больше людей, чем въехало

Издание проанализировало миграционную статистику 15 стран.

Количество покинувших американскую территорию людей в 2025 году впервые превысило количество въехавших со времен Великой депрессии, длившейся в стране в период с 1929 по 1939 года. Соответствующими статистическими данными поделились западные журналисты из газеты The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные данные и результаты подсчетов Института Брукингса. В прошлом году, по информации от авторов статьи, уехавших из страны на 150 тысяч было больше, чем прибывших. Эксперты полагают, что такой показатель будет увеличиваться. В Белом доме такой отток населения объясняется борьбой с нелегальной миграцией. Однако в прессе пишут о том, что США покидают сами граждане, которые выбирают для жизни более безопасные и доступные с финансовой точки зрения страны.

Корреспонденты по итогам анализа иммиграционных показателей 15 государств установили, что как минимум 180 тысяч американцев уехали туда в 2025 году. Практически всех странах Европейского союза число переехавших для проживания и работы американских граждан достигло рекордного уровня и все еще продолжает увеличиваться.

Для ряда граждан новая американская мечта заключается в том, чтобы больше не жить в США. текст публикации

Напомним, что в последний раз отток населения из США был зафиксирован в в 1935 году. Речь идет о том, что более 100 тысяч американских эмигрантов в качестве нового места жительства выбрали Советский Союз.

Фото: pxhere.com