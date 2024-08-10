Билл Гейтс признался, что крутил романы с русскими женщинами

Миллиардер раскрыл информацию о своих любовных интрижках.

Американский миллиардер и основатель технологической компании Microsoft Билл Гейтс принес извинения сотрудникам своего благотворительного фонда за контакты с финансистом Джеффри Эпштейном, который стал героем общественного скандала. В статье для западного издания The Wall Street Journal написали о том, что бизнесмен сознался в том, что будучи женатым крутил любовные романы в том числе с женщинами. Он также сообщил о том, что среди его личных интересов были и русские женщины. Таким образом предприниматель признал факт того, что в прошлом допускал такие ошибки, который в настоящее время бросили тень на его работу.

Я не делал ничего противозаконного. <...> Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном. <...> Я крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж <...> и с русским ядерным физиком текст публикации

