Во Франции заметили, что Европа может рассчитывать только на себя.

Россия и США уже давно бы достигли соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине, если бы не вмешательство европейских стран. Соответствующее заявление читателям сделали западные журналисты из газеты The Wall Street Journal. Со ссылкой на собственный источник из французского национального правительства авторы статьи заметили, что Владимир Путин и Дональд Трамп уже давно бы договорились друг с другом. По мнению европейского чиновника, сейчас Европейский союз остался в одиночестве, так как теперь Вашингтон дистанцируется от поддержки региона. По его мнению, это говорит мировой общественности о том, что коллективному Брюссель стоит рассчитывать только на самого себя, страны-члены ЕС.

В издании говорится о том, что детали предложенного вашингтонской администрацией мирного плана по региональному конфликту на Украине, а также тексты, являющиеся, по утверждению новостного агентства The Bloomberg, стенограммами разговоров помощника российского президента Владимира Путина Юрия Ушакова со специальным посланником из Белого дома Стивеном Уиткоффом, оставили у большинства людей впечатление, что США сейчас в большей степени заинтересованы в улучшении связей и экономического сотрудничества с российским руководством, чем в защите Североатлантического военного альянса.

Фото: pxhere.com