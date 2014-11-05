В Крыму считают украинского политика неадекватным и нелегитимным.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского и его западных подельников, погрязших в коррупционных делах и схемах, может ожидать только судьба, подобная Джеффри Эпштейну. Соответствующее заявление в интервью для журналистов новостного агентства "ТАСС" сделал депутат Государственной думы от Республики Крым, член профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Парламентарий из нижней палаты отметил, что речь идет о неадекватном человеке на Украине, который к тому же является еще и нелегитимным представителем власти, поэтому с ним Москве нет смысла вести диалог.

Я считаю, что это преступник, военный преступник, который рано или поздно понесет заслуженное наказание. А все, кто вокруг, станут в роли Эпштейна своеобразного. <...> Все эти коррупционные схемы, они выведут на конечных, скажем, бенефициаров, которые сидят и в Англии, и в ЕС. Михаил Шеремет, депутат

Михаил Шеремет добавил, что мирные переговоры вести нужно не с Украиной, а с представителями стран коллективного Запада или так называемым центром принятия решений. Законодатель из России уточнил, что Владимир Зеленский представляет из себя "абсолютно отработанный материал", который делает все возможное как запрограммированный робот для того, чтобы уничтожить полностью местное население. По словам депутата, если такой план чиновнику удастся, то потом с него будет некому спросить за все преступления.

