В Мурманске задержали местных жителей, сбывавших сомнительный табак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, житель Мурманска приобрел в одном из центральных регионов России табачную продукцию, содержащей в качестве маркировки заведомо поддельные акцизные и федеральные специальные марки. Он организовал доставку незаконного табака в Мурманскую область и обеспечил его хранение для последующей реализации через торговые точки в городах области.

К противоправной деятельности злоумышленник привлек своих знакомых, которые помогали в организации поставки товара в торговые точки. Из незаконного оборота оперативниками изъято свыше 27 тысяч пачек сигарет. Предварительная сумма ущерба от их действий составила около 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Мурманской области