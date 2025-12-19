В Магадане выявили на стройке более 40 незаконно трудившихся мигрантов

Часть нарушителей привлечена к ответственности за несоответствие заявленной цели въезда в страну.

В Магадане в ходе рейда выявили на стройке более 40 незаконно трудившихся мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что нарушителями миграционного законодательства стали граждане дальнего и ближнего зарубежья Их доставили в подразделение органов внутренних дел. В отношении каждого мигранта полицейские составили административные протоколы. Кроме того, каждому иностранцу назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

Также в региональном УМВД заявили, что часть нарушителей привлечена к ответственности за несоответствие заявленной цели въезда в страну. Они прибыли в Россию по деловой визе, не дающей право работать на территории государства. Всего сотрудниками подразделения по вопросам миграции в отношении задержанных было составлено 57 административных материалов.

Видео: УМВД по Магаданской области