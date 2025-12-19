Он продавал похищенную продукцию в своем киоске на городском рынке.

В Тюмени бизнесмен уличен в краже огурцов и бананов из двух гипермаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 31-летний индивидуальный предприниматель в течение недели восемь раз приходил в магазины, где загружал гидравлическую тележку коробками с товаром. На кассах самообслуживания злоумышленник оплачивал лишь небольшую часть, после чего вывозил похищенное на автомобилей.

Отмечается, что всего бизнесмен украл 1,4 тонны огурцов и 400 кг бананов. Он продавал похищенную продукцию в своем киоске на городском рынке. Возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Видео: УМВД по Тюменской области