Об этом заявили спасательные службы.

Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до трех. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах по региону. По предварительной версии, огонь распространился из-за сварочных работ.

Ранее сообщалось, что пострадал один человек, а троих не получается найти. Шестерых сотрудников удалось вытащить из загоревшегося корабля. Сейчас пострадавшее судно находится на ремонте в доке Мурманска. Пожар на нем охватил территорию в 120 квадратных метров.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Красногвардейском районе вспыхнули трамвайные провода.