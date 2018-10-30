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Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до трех

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Об этом заявили спасательные службы.

Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до трех. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах по региону. По предварительной версии, огонь распространился из-за сварочных работ.

Ранее сообщалось, что пострадал один человек, а троих не получается найти. Шестерых сотрудников удалось вытащить из загоревшегося корабля. Сейчас пострадавшее судно находится на ремонте в доке Мурманска. Пожар на нем охватил территорию в 120 квадратных метров.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Красногвардейском районе вспыхнули трамвайные провода.

Теги: адмирал кузнецов, крейсер, мурманск
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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