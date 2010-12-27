По предварительной информации никто не пострадал.

В среду, 11 декабря, в Красногвардейском районе вспыхнули трамвайные провода. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на Новочеркасском проспекте.

"Даже трамвайные провода хотят фейерверк к Новому году", —штят очевидцы.

Отмечается, что пожар на сетях вызвал огромную пробку среди автомобилистов. В настоящее время, движение трамваем на этом участке парализовано. Специалисты ливидируют аварию.

Ранее мы сообщали о том, что из-за нескольких автомобилей на востоке КАД образовалась пробка.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Демид Техник