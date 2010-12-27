В среду, 11 декабря, в Красногвардейском районе вспыхнули трамвайные провода. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
Инцидент произошел на Новочеркасском проспекте.
"Даже трамвайные провода хотят фейерверк к Новому году",
—штят очевидцы.
Отмечается, что пожар на сетях вызвал огромную пробку среди автомобилистов. В настоящее время, движение трамваем на этом участке парализовано. Специалисты ливидируют аварию.
Ранее мы сообщали о том, что из-за нескольких автомобилей на востоке КАД образовалась пробка.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Демид Техник
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