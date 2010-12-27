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В Красногвардейском районе вспыхнули трамвайные провода
Сегодня, 9:26
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IRINA_CHALKINA

В Красногвардейском районе вспыхнули трамвайные провода

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По предварительной информации никто не пострадал.

В среду, 11 декабря, в Красногвардейском районе вспыхнули трамвайные провода. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на Новочеркасском проспекте. 

"Даже трамвайные провода хотят фейерверк к Новому году",

—штят очевидцы.

Отмечается, что пожар на сетях вызвал огромную пробку среди автомобилистов. В настоящее время, движение трамваем на этом участке парализовано. Специалисты ливидируют аварию. 

Ранее мы сообщали о том, что из-за нескольких автомобилей на востоке КАД образовалась пробка.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Демид Техник

Теги: новости спб, происшествия, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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