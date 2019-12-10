Из-за нескольких автомобилей на востоке КАД образовалась пробка

Транспортные средства "раскидало" по разные стороны дороги.

ДТП на внутреннем кольце Петербурга на востоке КАД спровоцировало серьезную пробку. Инцидент с участием нескольких автомобилей произошел перед Мурманским шоссе, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Точное количество машин, которые попали в аварию, а также состояние водителей и пассажиров неизвестно. На данный момент движение на КАД нормализовалось, а еще час назад затор был от развязки на проспекте Косыгина до поселка Кудрово.

Ранее в МЧС предупредили о гололедице на дорогах 11 декабря.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK