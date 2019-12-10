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Вчера, 22:45
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nadezhda_sib
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Из-за нескольких автомобилей на востоке КАД образовалась пробка

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Транспортные средства "раскидало" по разные стороны дороги.

ДТП на внутреннем кольце Петербурга на востоке КАД спровоцировало серьезную пробку. Инцидент с участием нескольких автомобилей произошел перед Мурманским шоссе, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Точное количество машин, которые попали в аварию, а также состояние водителей и пассажиров неизвестно. На данный момент движение на КАД нормализовалось, а еще час назад затор был от развязки на проспекте Косыгина до поселка Кудрово. 

Ранее в МЧС предупредили о гололедице на дорогах 11 декабря. 

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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