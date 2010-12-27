МЧС: 11 декабря в Петербурге ожидается гололедица

Спасатели дали рекомендации водителям.

МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 11 декабря в городе на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС советует при гололедице:

Заблаговременно включать подворотники, а при экстренном торможении или остановке заранее мигать стоп-сигналами. На перекрестках нужно опасаться столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Нужно держать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.

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