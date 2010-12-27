МЧС: ночью в Ленобласти столбик термометра опустится до -14 градусов

Днём 11 декабря – 0..-5 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 11-12 декабря на территории Ленинградской области местами на дорогах гололедица, 13 декабря – мокрый снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На территории Ленобласти ожидается переменная облачность, без осадков, на востоке ночью будет идти снег. Ветер ночью северо-западный, утром переходящий к южному 2-7 м/с, днем юго-западный, южный 6-11 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -4...-9 градусов, местами – до -14 градусов. Днём – 0..-5 градусов, на востоке местами до -8 градусов.

К вечеру 10 декабря погода в Петербурге испортится.

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