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Синоптик: к вечеру погода в Петербурге испортится
Сегодня, 9:55
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nastya960

Синоптик: к вечеру погода в Петербурге испортится

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После дождя и снега придёт минусовая температура воздуха.

Во вторник в Петербурге сохранится облачная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что по Петербургу сейчас перемещается холодный атмосферный фронт. В течение дня будут идти дожди, вечером начнётся снег. А вот к вечеру столбик термометра опустится до минусовых значений.

Ветер достигнет 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет расти, но всё же окажется ниже нормы.  

Петербуржцев предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

Фото: pixabay

Теги: леус, погода, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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