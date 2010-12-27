Синоптик: к вечеру погода в Петербурге испортится

Во вторник в Петербурге сохранится облачная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что по Петербургу сейчас перемещается холодный атмосферный фронт. В течение дня будут идти дожди, вечером начнётся снег. А вот к вечеру столбик термометра опустится до минусовых значений.
Ветер достигнет 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет расти, но всё же окажется ниже нормы.
Петербуржцев предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.
Фото: pixabay
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