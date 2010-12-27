Петербуржцев предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды

Усилится ветер, возможен мокрый снег.

Днем 10 декабря в Петербурге ожидается усиление ветра. Об этом сообщили синоптики из "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Направление порывов ветра сменится с юго-западного на северо-западное. В среднем скорость составит 18 метров в секунду, местами возможно усиление до 20 метров в секунду.

Температура воздуха понизится до минус двух градусов. В течение дня с большой долей вероятности выпадет мокрый снег или дождь. Всю неделю до выходных петербуржцам следует ожидать пасмурное небо. Термометры покажут около 0 градусов по Цельсию. Атмосферное давление незначительно повысится.

В МЧС предупреждают водителей о гололеде на дорогах.

Ранее Piter.tv писал о том, что жителей России предупредили о погодных аномалиях.

Фото: Piter.tv

