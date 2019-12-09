Жителей России предупредили о погодных аномалиях

Необычные состояния погоды не затронут юг европейской части РФ и районы Дальнего Востока.

Как сообщил Гидрометцентр в понедельник, 9 декабря, на неделе по 15 декабря в большинстве регионов РФ ожидается аномально теплая погода для этого времени года.

Температурный фон будет превышать норму, в отдельных регионах более, чем на 16 градусов. Наибольшее отклонение – на северо-востоке европейской части России, Урале, Западной и Восточной Сибири.

Синоптики считают, что причиной такой аномалии стал североатлантический циклон.

Ранее мы сообщали о том, что в этом году в Петербурге не стоит ждать настоящую зиму.