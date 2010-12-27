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Синоптик: в этом году в Петербурге не стоит ждать настоящую зиму
Сегодня, 16:09
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nastya960

Синоптик: в этом году в Петербурге не стоит ждать настоящую зиму

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В Петербурге плюсовая температура и дожди.

В Петербурге по-прежнему сохраняется плюсовая температура. Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что город накануне находился в тылу уходящего на восток циклона.

Хоть циклон и уходит, всё равно в Петербурге продолжают идти кратковременные дожди и снег. Что касается прихода "настоящей русской зимы", то ожидать её в этом году уже не стоит. Михаил Леус рассказал, что погода так и будет оставаться неопределённой.

Во вторник в Петербурге пройдет дождь с мокрым снегом.

Фото: pixabay 

Теги: зима, леус, погода, синоптик, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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