Во вторник в Петербурге пройдет дождь с мокрым снегом

Также ожидается сильный ветер и гололедица.

Петербуржцам стоит захватить с собой зонты, выходя из дома во вторник, 10 декабря. Стало известно, какая погода установится во второй рабочий день текущей недели.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, 10 декабря в городе будет мокро. Дождь прольет всю ночь, не прекратится и днем. Небольшие осадки могут переходить в мокрый снег, ожидается налипание снежных масс и гололедица на дорогах.

Ветер во вторник установится западный и юго-западный, ночью может бушевать с порывами до 14 м/с.

За неделю экологи получили 200 обращений от петербуржцев.

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