  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во вторник в Петербурге пройдет дождь с мокрым снегом
Сегодня, 16:02
53
himif

Во вторник в Петербурге пройдет дождь с мокрым снегом

0 0

Также ожидается сильный ветер и гололедица.

Петербуржцам стоит захватить с собой зонты, выходя из дома во вторник, 10 декабря. Стало известно, какая погода установится во второй рабочий день текущей недели.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, 10 декабря в городе будет мокро. Дождь прольет всю ночь, не прекратится и днем. Небольшие осадки могут переходить в мокрый снег, ожидается налипание снежных масс и гололедица на дорогах. 

Ветер во вторник установится западный и юго-западный, ночью может бушевать с порывами до 14 м/с.

За неделю экологи получили 200 обращений от петербуржцев.

Фото: pixabay

Теги: погода петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии