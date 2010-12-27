За неделю экологи получили 200 обращений от петербуржцев

Специалисты выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после их ликвидации 39 раз.

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что за минувшую неделю экологи получили 200 обращений от петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Экострой".

Специалисты выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после их ликвидации 39 раз. Отмечается, что за неделю утилизировали 15,3 килограмма ртутьсодержащих отходов. Специалисты выезжали на вызовы о раз0битых градусниках по 15 адресам.

Также экологи проверили акваторию реки Волховки. Загрязнений специалисты не выявили.

Ранее мы сообщали о том, что трубопровод у пивного завода на Парнасе обновят за 230 млн.

Фото:Пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности