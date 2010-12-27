Трубопровод у пивного завода на Парнасе обновят за 230 млн

13 декабря станет известно, кого ГУП "ТЭК СПб" выбрал в качестве подрядчика.

Петербургское предприятие "ТЭК" объявило конкурс на реконструкцию трубопровода в промзоне Парнас, сообщили в пресс-службе ГУПа. Подрядчик должен обновить около километра паропровода к концу 2021 года. Начальной ценой контракта определили 230 миллионов рублей. Результаты конкурса станут известны 13 декабря.

Дефект у пивного завода "Балтика" произошел 11 ноября, разрушения удалось минимизировать с помощью железобетонных каналов, в которых проложен паропровод. Ремонт сетей на территории завода проведется в несколько этапов: к марту у трубопровода появится наземная сеть-дублер. Перед началом работ сети проверил робот-дефектоскоп, нашедший изношенные участки трубопровода.

Реконструкция обеспечит бесперебойным теплоснабжением не только "Балтику", но и мясокомбинат и молочные заводы, потребляющие пар в этой промзоне.

Ранее стало известно, что в Петербурге стоимость вторичного жилья достигла исторического рекорда.

Фото: Piter.TV