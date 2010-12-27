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В Петербурге стоимость вторичного жилья достигла исторического рекорда
Сегодня, 6:36
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lesjasap

В Петербурге стоимость вторичного жилья достигла исторического рекорда

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Каждый квадратный метр покупателю обойдется в 124,6 тыс. рублей.

В Петербурге недвижимость на вторичном рынке достигла исторического максимума. Сейчас за один квадратный метр в городе просят 124,6 тыс. рублей.Об этом сообщили эксперты из "КП-Петербург". Они добавили, что в 2019 году также был зафиксирован рост стоимости вторички. Показатель составил 4,6%.

За последние три года цена на вторичное жилье не поднималась выше 110 тысяч рублей. Рост обусловлен увеличением покупательной способности местного населения. Люди стали меньше интересоваться новостройками из-за функционирования обновленной системы долевого строительства, связанного с эскроу-счетами.

Ранее Piter.tv писал о том, что проблемный жилой комплекс "Ижора парк" в Металлострое ввели в эксплуатацию.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вторичное жилье, рекорд, строительство
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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