Проблемный жилой комплекс "Ижора парк" в Металлострое ввели в эксплуатацию

Дольщики скоро получат ключи от своих квартир.

В четверг, 21 ноября, последние два корпуса с 657-ю квартирами жилого комплекса "Ижора парк" в Металлострое получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба комитета по строительству.

Последняя очередь ЖК на улице Садовая, 6 прошла итоговую проверку Службы госстройнадзора и экспертизы. Закончила работы в комплексу компания ООО "СпецПроект". Строительство новых многоквартирных домов еще в 2011 году начинала ГК "Норманн", но спустя четыре года начались срывы сроков ввода. Возведение ЖК пришлось отложить до минувшего марта, а достроили корпуса лишь в октябре.

Всего в 18-ти этажном доме около 24 тысяч квадратных метров площади, отданных под жилые помещения. Дольщики в ближайшее время получат ключи от своих долгожданных квартир.

Почти 20% новостроек Петербурга не соответствуют критериям достройки без эскроу.

Фото: www.normann.ru