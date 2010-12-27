Проблемный ЖК "Ижора Парк" наконец достроили

Стройку должны были завершить еще три года назад.

Строительство проблемного жилого комплекса "Ижора Парк" в поселке Металлострой завершили, сообщила пресс-служба комитета по строительству.

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала положительное заключение о соответствии. 18-ти этажный комплекс с вместимостью 657 квартир возвели в Колпинском районе, на улице Садовой. Площадь постройки – более 24 тысяч квадратных метров.

Строительство ЖК шло проблемно: работы застройщика ООО "Норманн-Юг" должны были закончиться еще в 2016 году, спустя три года после начала стройки. Но в сроки разработчик не уложился и в декабре 2018 возведение комплекса остановили.

Продолжили работу в марте 2019 года, за комплекс взялась компания "СпецСтрой" под контролем комитета.

В ближайшее время квартиры наконец получат 656 семей. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на грядущий ноябрь.

Ранее ЖК "Сосновка" получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Фото: Piter.TV