Проблемный ЖК "Ижора Парк" наконец достроили

Строительство проблемного жилого комплекса "Ижора Парк" в поселке Металлострой завершили, сообщила пресс-служба комитета по строительству.
Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала положительное заключение о соответствии. 18-ти этажный комплекс с вместимостью 657 квартир возвели в Колпинском районе, на улице Садовой. Площадь постройки – более 24 тысяч квадратных метров.
Строительство ЖК шло проблемно: работы застройщика ООО "Норманн-Юг" должны были закончиться еще в 2016 году, спустя три года после начала стройки. Но в сроки разработчик не уложился и в декабре 2018 возведение комплекса остановили.
Продолжили работу в марте 2019 года, за комплекс взялась компания "СпецСтрой" под контролем комитета.
В ближайшее время квартиры наконец получат 656 семей. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на грядущий ноябрь.
Ранее ЖК "Сосновка" получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Фото: Piter.TV
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