ЖК "Сосновка" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Петербурге появился новый ЖК в Выборгском районе.

В Выборгском районе Петербурга ввели в эксплуатацию жилой комплекс "Сосновка". Дольщики получили возможность въехать в новые квартиры по проспекту Тореза, 77.

Напомним, что строительством ЖК занималась компания "Специализированный застройщик "Строительный трест". В пресс-службе организации рассказали, что готовы все заявленные объекты. В общей сложности дом вмещает 205 квартир. Большая часть из них представляют собой двух-, трех- и четырехкомнатные помещения.

На данный момент входные группы не оборудованы пандусами и ступенями. Этого и не нужно, так как вход в здание - на уровне земли. На первом этаже находятся кладовые помещения, а также двухуровневый паркинг, уходящий под землю. На стоянку на 310 машин можно будет спуститься на лифте с любого этажа.

Ранее Piter.tv писал о том, что застройщика ЖК "На Заречной" признали банкротом.

Фото: Piter.tv

