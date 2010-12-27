Застройщика ЖК "На Заречной" признали банкротом

Жилой комплекс будет достраивать другая компания.

Арбитражный суд Петербурга решил вопрос относительно банкротства НАО ИСГ "Норманна". Компания является дочерним предприятием "Норманна". В течение продолжительного времени она занималась строительством жилого комплекса "На Заречной" в Парголово.

За пять лет проблемные здания так и не были доделаны. Изначально жильцы должны были получить квартиры еще в 2016 году, но потом дату меняли четыре раза.Обязательства перед дольщиками возьмет на себя другая организация. Предположительно, ей станет "Дом.РФ".

Отметим, что дострой начнется не раньше, чем через полгода. К этому сроку специалисты сформируют список кредиторов НАО ИСГ "Норманн".

Ранее Piter.tv писал о том, что суд Петербурга признал банкротом застройщика "Норманн-Центр". Также советуем посмотреть материал дольщики жилого комплекса UP "Комендантский" крайне недовольны застройщиком.

Фото: Piter.tv

