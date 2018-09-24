Застройщик ФСК "Лидер Северо-Запад" увеличил площадь квартир за счет изменения крепления фасада, сменил класс энергоэффективности и сдал дом во время строительных работ.

Дольщики жилого комплекса UP "Комендантский" крайне недовольны застройщиком ФСК "Лидер Северо-Запад". Они утверждают, что застройщик увеличил площадь квартир за счет изменения крепления фасада. В квартирах уменьшили стены, зато увеличили балконы: часть пола застелили железом, на него опасно наступать. За лишнюю площадь дольщики должны заплатить 140-400 тысяч рублей в течение 15 дней.

Площадь балкона не может использоваться полноценно, на эту часть даже ребенок наступить не может. Наступаешь на железную конструкцию, она проваливается под его весом. Это не безопасно, я не могу постоянно контролировать. Мы не можем использовать этот промежуток, но заплатить за него мы обязаны полную стоимость, как за капитальную постройку. Андрей и Оксана Лебедевы

Застройщик изменил класс энергоэффективности с категории В на категорию С. Этот показатель оценивает расход тепловой и электроэнергии здания во время использования. Дольщики заплатят налог на имущество без льготы, а жилье комфорт-класса превратилось в эконом.

Мы будем платить на 15-20 процентов больше коммуналку, квартиры стал и на рынке дешевле, поскольку сам уровень дом снизился. Быстрее выйдут все системы, которые обслуживают дом, из строя. Больший ресурс пойдет на насосы, на обогрев, соответственно они быстрее выйдут, а мы будем за них платить. Как мы думаем, это ввиду того, что уменьшили утепление стен, толщину стен, мы получили более тонкие стены и холодные квартиры. Артур Дмитриченков, дольщик

Дом уже сдали, но стройка все еще идет: вокруг грязь и стройматериалы, двор не обустроен, люки открыты. В подъездах не работает лифт, нет пожарных рукавов, коридоры не соответствуют требованиям безопасности. По данным жителей, подрядчики долго не получают зарплату, выполняют работы нехотя и даже портят имущество. Дольщики пытаются договориться с застройщиком о компенсациях – уменьшении стоимости жилья.

Я лично неделю назад приезжал сюда подписывать акт приема и передачи, не подписал, потому что не было отопления, в квартире были нарушения, все было грязно, окна и стекла грязные. Нашел трещины, сколы, трещины в стенах, трещины в полу, все это указал. Меня пригласят, я думаю недели через две-три, чтобы проверить то, что они устранили. На мой взгляд, этого бардака уже не должно быть. Александр Аймашев, дольщик

Во время съемки на место внезапно прибыл представитель застройщика. Он запретил дольщикам и корреспонденту входить в подъезд, перекрыв его спиной. По его словам, вход в дом осуществляется только по спискам

У нас есть специальный отдел клиентского сервиса, который под предводительством Ольги Шаталиной осуществляет обзвон дольщиков и осуществляется приемка. Квартиры готовятся в соответствии с графиком, мы готовы показать вам квартиры только по графику. Олег Кабанов, представитель застройщика

После долгих переговоров застройщик провел экскурсию по первому этажу. Он отметил, что намерен с каждым недовольным решать вопрос в индивидуальном порядке.

Этот негатив мы понимаем. Мы готовы к досудебному регулированию, идем индивидуальные переговоры, с каждым присутствующим, я уверен, Ольга общается, вы все прекрасно знаете ее телефон. Олег Кабанов, представитель застройщика

С такими же проблемами этого застройщика ранее сталкивались дольщики UP "Светлановский". Собственники квартир надеются, что застройщик пойдем им навстречу и создаст благоприятные условия. Piter.TV следит за развитием событий в UP "Комендантский".

Фото и видео: Piter.TV