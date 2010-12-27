Суд Петербурга признал банкротом застройщика "Норманн-Центр"

В пятницу, 27 сентября, Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом застройщика "Норманн-Центр". Соответствующая информация опубликована в картотеке ведомства.
Также петербургский суд заявил об открытии конкурсного производства. Также официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в данный момент рассматривается дело о хищении средств дольщиков ЖК "Десяткино 2.0".
Напомним, что "Норманн-Центр" уже пятый год строит третий корпус жилого комплекса "Три апельсина" на на пересечении Ольгинской дороги и Заречной улицы в Парголово. Квартир ждут около 300 дольщиков.
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Фото:pixabay
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