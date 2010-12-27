Суд Петербурга признал банкротом застройщика "Норманн-Центр"

Компания является застройщиком жилого комплекса "Три апельсина".

В пятницу, 27 сентября, Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом застройщика "Норманн-Центр". Соответствующая информация опубликована в картотеке ведомства.

Также петербургский суд заявил об открытии конкурсного производства. Также официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в данный момент рассматривается дело о хищении средств дольщиков ЖК "Десяткино 2.0".

Напомним, что "Норманн-Центр" уже пятый год строит третий корпус жилого комплекса "Три апельсина" на на пересечении Ольгинской дороги и Заречной улицы в Парголово. Квартир ждут около 300 дольщиков.

Ранее мы сообщали о том, что обвиняемый в мошенничестве Израйлит лишился адвоката из-за экс-министра обороны ЛНР.

Фото:pixabay