Обвиняемый в мошенничестве Израйлит лишился адвоката из-за экс-министра обороны ЛНР

Олега Стовпового отстранили от введения дела.

Обвиняемый в мошенничестве предприниматель Валерий Израйлит лишился адвоката. Суд отстранил от введения дела его защитника Олега Стовпового. Об этом пишет "Газета СПб".

Стовповой рассказал, что за все время суд не удовлетворил ни одно из многочисленных ходатайств по делу Валерия Израйлита. Более того, адвоката отстранили от дела. Причиной для этого стало участие Стовпового в качестве защитника в уголовном процессе против бывшего министра обороны ЛНР Олега Бугрова.

Бугрова также обвиняли в мошенничестве. Правоохранителям стало известно, что он был причастен к поставке труб для строительства нефтепровода в порт Усть-Луга. Однако трубы оказались старыми и более дешевыми, чем было заявлено в документе.

Суд счел, что интересы Бугрова и Израйлита пересекаются, поэтому отстранил адвоката Стовпового от дела.

Валерий Израйлит проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в легализации преступно нажитого, а также использовании подложных документов и выводе средств. Сам бизнесмен отрицает свою причастность к этому делу. Сейчас он находится в СИЗО.

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Фото: Piter.TV