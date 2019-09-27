В Петербурге арестовали фигурантов дела о сети фейковых клиник

Группа мошенников выдавала себя за медиков и выжимала деньги из пенсионеров.

Октябрьский районный суд продлил на 72 часа арест гражданина Израиля Михаила Фраймана. Следствие считает его создателем сети фейковых клиник, выжимающих из петербургских пенсионеров деньги. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, группа лжемедиков под руководством Фраймана зарегистрировала в Петербурге несколько компаний по оказанию медицинских услуг. Клиники принимали в основном пожилых пациентов, которым "врачи" диагностировали тяжелые заболевания и назначали дорогостоящее лечение. Если нужной суммы у пенсионеров не было, им предлагали взять кредит в банке. Процесс получения денег ускоряли угрозой летального исхода.

Схему ОПГ квалифицировали как мошенничество. Сейчас в деле как минимум 12 эпизодов, общий ущерб от деятельности преступной группировки оценивается в 1,5 млн рублей.

Коллег Фраймана по незаконному бизнесу также арестовали. Павел Сердюков и Александра Шукайлова пробудут под стражей до 24 ноября. Еще для восьми фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что лжетренер из Петербурга почти 10 лет получал выплаты от властей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти