Лжетренер из Петербурга почти 10 лет получал выплаты от властей

Начиная с 2010 года, мужчина получил более 900 тысяч рублей.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, почти 10 лет притворявшегося заслуженным тренером РФ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мужчина подделал документы и в 2010 году, предъявив их властям, начал получать выплаты. За это время мошенник получил более 900 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Дело направлено для рассмотрения в Куйбышевский районный суд.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали бизнесмена за намеренное банкротство фирмы.

Фото: Piter.TV