В Петербурге задержали бизнесмена за намеренное банкротство фирмы

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление полномочиями".

В Петербурге взяли под стражу бизнесмена, который намерено довел до банкротства свою фирму. Об этом сообщили в ГУ СК по Петербургу и Ленобласти.

В прошлом году мужчина, будучи исполнительным директором, заключил дополнительные контракты с двумя коллегами из Казахстана. При этом он не посоветовался с другими акционерами компании. Указывается, что в договорах были указаны убыточные для предприятия условия.

После сделок компаньоны из соседней республики обнаружили неладное и отправились в суд с исками о возмещении ущерба. В заявлении значилась сумма в 20 млн долларов или более миллиарда рублей.

Бизнесмена задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление полномочиями".

Ранее мы писали, что в Петербурге адвокат попал под суд за мошенничество с деньгами Минобороны.

Фото: Piter.TV