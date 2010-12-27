В Петербурге адвокат попал под суд за мошенничество с деньгами Минобороны

СК обвиняет юриста в трех аферах с деньгами Минобороны.

В Куйбышевском районном суде рассмотрят дело в отношении адвоката Владимира Подоприхина. Подозреваемого обвиняют по уголовной статье за мошенничество. Ему вменяют три преступных эпизода. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов по региону.

Следствие считает, что мужчина вместе с еще несколькими напарниками разработали план по похищению денежных средств у Министерства обороны.Они составили подложный договор на поставку угля. Подрядчиком выступила компания "Карьероуправление "Кирккоеки", которая к тому моменту уже не вела трудовую деятельность". По контракту фирма должна была поставить ФГУ "Сортавальская КЭЧ района" 2,1 тонны полезного ископаемого. Стоимость договора - более 7 млн рублей.

Отметим, что обвиняемые также предоставили судебной инстанции подложную накладную, а также исковые заявления о взыскании задолженности по вышеупомянутому подложному договору. По этому делу в пользу мошенников было взыскано 10,6 млн рублей, а позже - еще около взыскано около 4 млн рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что у предпринимателя из Великого Новгорода вымогали 30 млн рублей.

Фото: Piter.tv

