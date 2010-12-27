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У предпринимателя из Великого Новгорода вымогали 30 млн рублей
Сегодня, 23:22
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nadezhda_sib

У предпринимателя из Великого Новгорода вымогали 30 млн рублей

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Полицейским удалось сыграть роль исполнителя преступления и установить личность подозреваемого.

Петербургским правоохранителям удалось предотвратить преступление в отношении бизнесмена из Великого Новгорода. Злоумышленник хотел получить 30 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители заранее узнали о готовящемся преступлении. Полицейским удалось установить личность заказчика. На автозаправке в Великом Новгороде вымогатель, угрожая пистолетом, стал требовать, чтобы сотрудники полиции взяли деньги у бизнесмена деньги. Таким образом правоохранители также смогли узнать дополнительную информацию о жертве. 

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство". После розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого в его квартире, у мужчины обнаружили и изъяли портативную технику и диктофон. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что виновник смертельного ДТП на Невском с двумя жертвами дошло до суда

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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