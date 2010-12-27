Виновник смертельного ДТП на Невском с двумя жертвами дошло до суда

Мужчина неоднократно нарушал ПДД и снова сел за руль без прав.

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении предполагаемого виновника смертельного ДТП в центре города. Авария произошла в марте 2019 года. Артура Асатурова обвиняют в том, что он нарушил правила ПДД и угнал чужое авто. Об этом 18 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На данный момент дело передали в суд, но к производству оно пока не принято. Подозреваемый находится под стражей с апреля.

В результате ДТП на углу Невского и Литейного два человека погибли, еще трое получили повреждения. Асатуров находился за рулем автомобиля без прав, документы забрали у мужчины, так как он неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Фото: vk.com/spb_today