Почти 20% новостроек Петербурга не соответствуют критериям достройки без эскроу

Около 20 процентов новостроек Петербурге не соответствует требованиям достройки без эскроу. На данный момент критериям не подходят 83 заявленных проекта с общей площадью в 3,83 млн квадратных метров. Об этом сообщил глава Комитета по строительству Леонид Кулаков.
Напомним, что местные девелоперы имеют право не переходить на новые условия создания жилых объектов с июля 2019 года. Такие условия созданы для тех зданий, которые готовы менее чем на 30%, а объем привлеченных инвестиций по долевому строительству в них превышает 10% и более. Существуют также критерии, которые определяют строительство комплексного освоения территории ( на уровне 15%).
Для большинства компаний действуют нормы, согласно которым они не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Сначала средства граждан размещаются на счетах эскроу в банковских организациях. Строительство ведется за счет банковских кредитов. Получить деньги дольщиков девелоперы могут после того, как введут обещанные дома в эксплуатацию и зарегистрируют объекты в едином реестре недвижимости.
3,2 тыс. договоров долевого участия не соответствуют критериям, установленным постановлением правительства РФ, в части необходимой строительной готовности либо недостаточного количества реализованной площади проектов
прокомментировал чиновник
По словам Кулакова, это строительство предположительно будет продолжено с привлечением проектного финансирования.
Ранее Piter.tv писал о том, что застройщиков в Петербурге обяжут сдавать дома и школы в одно время.
Фото: Piter.tv
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