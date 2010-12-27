Застройщиков в Петербурге обяжут сдавать дома и школы в одно время

Город работает над тем, чтобы в каждом районе Петербурга была развита комфортная для жизни среда.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявил, что местных застройщиков будут обязывать сдавать в эксплуатацию жилые комплексы и объекты социальной инфраструктуры одновременно.Чиновник подчеркнул, что 430 проектов одобрено и реализуется. Среди них 327 будут сданы в срок, но остальным ведется обсуждение.

Перед нами стоит глобальная задача сделать каждый городской квартал комфортным. Мы хотим добиться синхронизации получения застройщиком разрешения на ввод жилья и сопутствующих соцобъектов, потому что обязательства по строительству детских садов и школ должны выполняться всеми застройщиками. Без исключений прокомментировал ситуацию спикер

Отметим, что 88 домов будут сданы по новым правилам. Дольщики воспользуются эскроу-счетами, чтобы уберечь свои средства от действий недобросовестных девелоперов. Город применит систему заключения контрактов полного цикла. Это означает, что одна организация будет заниматься и проектными, и строительными работами. Такие меры позволят сократить время на создание социально значимых объектов.

На данный момент на территории города строительством комплексов занимаются около 200 подрядчиков. Из них только три процента не укладываются по заявленным срокам, а соответственно, обманули своих дольщиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что вице-губернатор Линченко проверил строительство социальных объектов в двух районах Петербурга.

Фото: Piter.tv

