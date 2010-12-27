Вице-губернатор Линченко проверил строительство социальных объектов в двух районах Петербурга

Один из объектов серьезно отстает от графика.

Вице-губернатор Николай Линченко проинспектировал ход строительства школы искусств в Приморском районе и детского сада в Выборгском районе Петербурга. Представитель Смольного остался недоволен темпами работ над детским садом, сообщила пресс-служба губернатора города 23 октября.

Строительство школы искусств на Туристской улице должно быть завершено до конца 2019 года. На данный момент готовность здания оценивается на 44%. Подрядчик пообещал увеличить количество рабочих на стройке, что положительно скажется на темпе работ. На данный момент компания прокладывает внутренние инженерные сети, занимается отделкой помещения и благоустраивает прилегающую территорию.



Иначе обстоят дела с детским садом в границах улиц Есенина, Лиственной, Жака Дюкло и Северного проспекта. Строительство идет со значительным отставанием от графика. Ранее Фонд капитального строительства и реконструкции наказал подрядчика, в казну городу вернулись 13 млн рублей. Готовность объекта составляет 53%.

"Мы уже пятый раз у вас на объекте, а ситуация с темпами работ остается крайне неудовлетворительной. Решайте этот вопрос и завтра представьте в Комитет по строительству, Фонд и мне для контроля совмещенный график производства работ, позволяющий наверстать имеющееся отставание", - дал указания Николай Линченко.

Вице-губернатор собирается вновь посетить стройку до 15 ноября.

Фото: Piter.TV

