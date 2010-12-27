Ввод школы искусств на Туристской снова отложат

Подрядчики снова не успевают уложиться в заявленные сроки.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко рассказал о строительстве социальных долгостроев. По словам чиновника, сейчас город завершает строительство двух школ и поликлиники в Приморском и Петродворцовом районах.

Напомним, что контракт на достройку учебного заведения на Туристской улице подписан еще летом 2019 года. В рамках выездного совещания Линченко проверил ход работы, которую выполняет АО "Монолитстрой". К текущему моменту здание готово только на 43 процента. Из-за этого ввод в эксплуатацию объекта могут перенести на начало 2020 года. Чиновникам нужно будет заново проводить экспертизу проекта строительства.

Напомним, что объект создают с 2013 года. Летом 2019 года Александр Беглов дал поручение закончить работы до конца года.

Второй долгострой находится на территории квартала 56АБ. Работы ведет компания "Спецстрой". Объект готов на 40 процентов. Завершатся мероприятия к 30 июня 2020 года. Третий объект располагается в Стрельне. Там завершено 75 процентов от будущей поликлиники. Работы ведет фирма "ГСТ". Они планируют закончить строительство в конце 2019 года.

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Фото: Piter.tv

