Преподаватели СПбГУ выступили против создания единого кампуса университета

В открытом письме отметились также студенты и выпускники.

В сети появилось открытое письмо, составленное преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета. Они выступают против создания единого кампуса, который планируют построить в Пушкине.

Сотрудники университета пожаловались в письме, что им предложили высказать свои предложения по кампусу, однако сам переезд вуза в Пушкин уже не обсуждаются.

"Так как публичной дискуссии по этим вопросам, а также обсуждения среди сотрудников или опроса студентов не проводилось и ранее – информация о планируемом переезде существовала лишь в виде слухов и неофициальных отчетов с закрытых заседаний – мы вынуждены высказать своё мнение сейчас", – заявили преподаватели.

Наставники и студенты считают, что грядущий проект нанесет университету и российской науке в целом непоправимый вред. История вуза, расстраиваются составители письма, уничтожится "с корнем", к тому же, университет потеряет определенную мировую репутацию, связанную именно со старинными зданиями. Новейшие лаборатории и бассейны не должны вытеснять с первого места самих преподавателей и студентов, говорят научные сотрудники, но первостепенный живой элемент любого университета создатели проекта просто не учли при обсуждениях. Более того, глобальный переезд вуза ухудшит транспортную ситуацию, отмечают составители письма, и это вряд ли сможет исправить обещанный скоростной трамвай.

"Напомним, что такого трамвая уже долгие годы не может дождаться Пулково. И любой житель мегаполиса понимает, что даже с учетом подобных нововведений ежедневные поездки между городом и пригородами почти неизбежно отнимают около трех часов, если не более".

Переезд в Пушкин для многих станет разрывом в привычном быте, поскольку основная деятельность и личная жизнь связана с городом.

Сотрудники припомнили переезд части факультетов в Петергоф, что повлекло уход некоторых преподавателей, не готовых тратить свое время на дорогу до работы.

Альтернативы, пишут в письме, есть.

"В 2000-е годы университет получил несколько зданий в центре, недалеко от здания Двенадцати коллегий (здание Первого кадетского корпуса, дворец Бобринских). Насколько мы понимаем, есть принципиальная возможность расширения университета в этом районе, а также в других частях Васильевского острова. Конечно, это потребует более кропотливой работы, чем строительство в чистом поле, но второй университет России заслуживает бережного отношения".

На данный момент под письмом подписалось более 400 человек. А петицию, созданную в сети, поддержали почти 25 тысяч неравнодушных.

Ранее мы рассказывали, что "Мегафон" и СПбГУ открыли в Петербурге набор в студенческую 5G-лабораторию.

Фото: @spb_university / Instagram