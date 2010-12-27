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В Пушкине планируют построить единый кампус СПбГУ в 2026 году
Сегодня, 20:44
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nadezhda_sib

В Пушкине планируют построить единый кампус СПбГУ в 2026 году

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Строительные работы оценили в 45 млрд рублей.

В Петербурге запустили процедуры по строительству нового кампуса СПбГУ в Пушкинском районе города. Правительство РФ поручило федеральным органам исполнительной власти выделить деньги на проектные работы. Ими займутся в 2020-2021 году. 

По данным на сайте СПбГУ, возведение объектов обойдется в 45 млрд рублей. При этом 19 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, а 26 млрд вложат инвесторы на основе механизма государственно-частного партнерства. Строительство запланировано на 2022-2026 гг. 

На данный момент СПбГУ располагается в Петербурге в 227 зданиях. О создании единого кампуса задумались еще сто лет назад.

Фото: @spb_university / Instagram 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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