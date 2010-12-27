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"Мегафон" и СПбГУ открыли в Петербурге набор в студенческую 5G-лабораторию
Сегодня, 11:11
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Rybka123

"Мегафон" и СПбГУ открыли в Петербурге набор в студенческую 5G-лабораторию

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Студенты технических специальностей и IT-направлений будут исследовать сеть пятого поколения.

В Петербурге открывается первая лаборатория 5G технологий. В ней российские студенты будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать для неё новые услуги.

Лаборатория будет организована на базе Высшей школы менеджмента СПбГУ "Михайловская дача" при поддержке компании "Мегафон". Студенты лаборатории будут разрабатывать услуги в рамках двух направлений: цифровые решения и управление их интеграцией. Это позволит им научиться работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки.

Чтобы стать частью лаборатории "5G_Dream_Lab" студенты технических специальностей и направления IT должны пройти первый этап конкурса, который будет проходить с 23 сентября по 26 октября. Он включает в себя открытый образовательный онлайн-модуль, в котором примут участие студенты СПбГУ и выпускники, закончившие обучение в вузе не более трех лет назад. Кандидаты, успешно выполнившие все задания, станут частью лаборатории.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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