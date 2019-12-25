Прокуратура потребовала отремонтировать жилой дом в Металлострое

На объекте разрушается отделочный слой, также имеются следы коррозии на металлических водосточных трубах.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства. Дом на Школьной улице в Металлострое имеет протечки крыши. Кроме того, разрушается отделочный слой, также имеются следы коррозии на металлических водосточных трубах. Жильцы неоднократно обращались в управляющую организацию, однако никакие меры по исправлению ситуации не принимались, рассказали в надзорном ведомстве 17 июля.

Прокурор внес представление руководителю ООО "Жилкомсервис №1 Колпинского района", которое рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируется.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга