Водитель электросамоката, сбивший подростка на Новоладожской, выплатит 700 тыс. рублей

Виновника аварии привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению отца 15-летнего мальчика. В марте 2025 года на тротуаре на Новоладожской улице водитель арендованного электросамоката сбил подростка и скрылся. В результате юноша получил телесные повреждения, расценивающиеся как вред здоровью средней степени тяжести, сообщили в надзорном ведомстве 17 июля.

Виновника аварии привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ. Также прокурор направлял в суд исковое заявление о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 700 тыс. рублей. Требование удовлетворили, и семье пострадавшего выплатят эту сумму.

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Фото: Piter.TV