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Прокуратура через суд добилась установки пешеходного перехода на Белоостровской улице
Сегодня, 13:58
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Прокуратура через суд добилась установки пешеходного перехода на Белоостровской улице

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По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском к профильному городскому учреждению. 

По требованию надзорного ведомства в Приморском районе Петербурга появится новый пешеходный переход. Прокуратура Приморского района провела проверку безопасности дорожного движения и выявила грубое нарушение у остановок общественного транспорта возле домов № 10, корп. 1 и № 13 на улице Белоостровской.

Установлено, что отсутствие "зебры" вынуждает людей выходить на проезжую часть в неположенных местах, создавая аварийные ситуации. По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском к профильному городскому учреждению. 

Суд встал на сторону надзорного органа и обязал чиновников оборудовать данный участок пешеходным переходом.

Ранее мы сообщили о том, что  проверку по факту гибели трехлетней девочки в Саперном проводит прокуратура.

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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