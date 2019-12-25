Прокуратура через суд добилась установки пешеходного перехода на Белоостровской улице

По требованию надзорного ведомства в Приморском районе Петербурга появится новый пешеходный переход. Прокуратура Приморского района провела проверку безопасности дорожного движения и выявила грубое нарушение у остановок общественного транспорта возле домов № 10, корп. 1 и № 13 на улице Белоостровской.
Установлено, что отсутствие "зебры" вынуждает людей выходить на проезжую часть в неположенных местах, создавая аварийные ситуации. По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском к профильному городскому учреждению.
Суд встал на сторону надзорного органа и обязал чиновников оборудовать данный участок пешеходным переходом.
Ранее мы сообщили о том, что проверку по факту гибели трехлетней девочки в Саперном проводит прокуратура.
Фото: Piter.TV
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