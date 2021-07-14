Проверку по факту гибели трехлетней девочки в Саперном проводит прокуратура

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура Колпинского района Петербурга контролирует установление всех обстоятельств гибели трехлетней девочки в Саперном. Напомним, накануне ребенок потерялся из поля зрения семьи, спустя время тело пропавшей обнаружили без признаков жизни на болотистом участке местности.

Прокуратура также поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пресс-служба прокуратуры

По предварительным данным, девочка могла утонуть после падения в воду. Она воспитывалась в многодетной семье, где родители и все пятеро детей имеют нарушения слуха.

Ранее мы рассказывали о том, что в июне в Петербурге и Ленобласти пропали почти 400 человек.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)