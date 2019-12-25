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Поисковая операция по пропаже трёхлетней девочки в посёлке Сапёрный завершилась трагедией
Сегодня, 10:15
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Поисковая операция по пропаже трёхлетней девочки в посёлке Сапёрный завершилась трагедией

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Предполагается, что ребёнок утонул после падения в воду в болотистой местности.

В посёлке Сапёрный Колпинского района обнаружено тело трёхлетней девочки, которая днем ранее ушла с детской площадки в лесополосу. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на координаторов ПСО "ЛизаАлерт".

Трагедия произошла в болотистой местности. Предполагается, что ребёнок утонул после падения в воду. Девочка воспитывалась в многодетной семье, где родители и все пятеро детей имеют нарушения слуха.

На месте работали полиция, спасатели и волонтёры. Правоохранительные органы устанавливают окончательные причины и обстоятельства смерти несовершеннолетней.

Ранее мы сообщили о том, что  добровольцы вывели заблудившихся людей из леса в Гатчинском округе.

Фото: Magnific (wirestock)

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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