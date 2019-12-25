Поисковая операция по пропаже трёхлетней девочки в посёлке Сапёрный завершилась трагедией

В посёлке Сапёрный Колпинского района обнаружено тело трёхлетней девочки, которая днем ранее ушла с детской площадки в лесополосу. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на координаторов ПСО "ЛизаАлерт".
Трагедия произошла в болотистой местности. Предполагается, что ребёнок утонул после падения в воду. Девочка воспитывалась в многодетной семье, где родители и все пятеро детей имеют нарушения слуха.
На месте работали полиция, спасатели и волонтёры. Правоохранительные органы устанавливают окончательные причины и обстоятельства смерти несовершеннолетней.
Ранее мы сообщили о том, что добровольцы вывели заблудившихся людей из леса в Гатчинском округе.
Фото: Magnific (wirestock)
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